BBB 24: Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin, quem deve deixar o jogo? Vote na enquete

Mais um Paredão formado no BBB 24! Yasmin Brunet encara a berlinda pela primeira vez e disputa a permanência no jogo com Lucas Henrique e Isabelle. Quem será que vai deixar a casa mais vigiada do País na próxima terça-feira, 12? Enquanto não sabemos o resultado, que tal votar na enquete da CARAS Brasil e revelar para quem vai a sua torcida? Depois, você pode conferir como foi formado este décimo segundo Paredão do BBB. Vem com a gente!

Quem deve ser eliminado no BBB 24? Isabelle

Lucas Henrique

Yasmin

COMO SE FORMOU O PAREDÃO DESTA SEMANA:

Tudo começou na Prova do Líder de Resistência. Os quatro primeiros participantes a deixarem a disputa sorteavam consequências. Lucas sorteou uma indicação ao Paredão. Por causa dessas consequências, Yasmin também não poderia receber imunidade em hipótese alguma.

Lucas venceu a Prova do Anjo, mas não pode ficar imune por ter sido emparedado na Prova do Líder. Ele imunizou Leidy Elin. Além disso, arrematou o Poder Curinga da semana: o Poder Absurdo. Com ele, o brother teve o direto de imunizar um dos participantes que estavam Na Mira da Líder. O capoeirista salvou Pitel.

Beatriz, líder da semana, teve que escolher entre Fernanda, Giovanna e Yasmin para indicar à berlinda. Ela, então, colocou a loira no Paredão, por ter se decepcionado com a modelo após a última treta na casa. Os brothers e sisters deram seus votos no Confessionário, e o mais votado foi Matteus. Com seis votos, ele completou o Paredão.

Pitel, imunizada com o Poder Absurdo, foi surpreendida com a informação de que teria que indicar um participante para o Paredão. A sister, então, escolheu Isabelle. Logo em seguida, teve a Prova Bate e Volta. Cheio de sorte, Matteus foi quem se livrou da berlinda.