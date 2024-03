BBB 24: Isabelle fala sobre relação com Matteus: "Vamos ver no que vai dar"

Em conversa com Beatriz, Isabelle não poupou elogios ao falar sobre Matteus

No Quarto do Líder, Isabelle seguiu falando sobre Matteus em conversa com Beatriz na noite desta segunda-feira, 11, no Big Brother Brasil 24.

Enquanto se arrumava para o programa ao vivo de hoje, a emparedada não poupou elogios a Alegrete. Bia contou a cunhã que Deniziane terminou com o brother e que ele ficou bastante chateado.

Pouco depois, a amazonense afirmou que ficaria, sim, com alguém na casa mais vigiada do Brasil. "Óbvio que eu ficaria com alguém aqui. Super ficaria. Nas festas, principalmente. E se rolasse e tivesse que dormir junto, que brincar...enfim. Eu ficaria com alguém aqui se tivesse agradado meu perfil no começo logo, principalmente".

Em outro momento, Isabelle finalizou o papo sobre o gaúcho: "É isso mana. Sobre eu e Matteus é essa loucura aí. Vamos ver onde isso vai dar".

"Vamos ver os próximos capítulos dessa novela, mas vamos ver se vale a pena ver de novo aí", brincou Bia. "Mas Isabelle eu acho que é não se travar em sentir nada. Eu estou muito aberta", completou a vendedora.