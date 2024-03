BBB 24: Lucas Henrique fala sobre paredão com Davi: 'Vou ter que ir'

Corajoso? Após permanência da Davi no BBB 24, Lucas Henrique fala sobre desejo de enfrentar o brother na berlinda para ver resultado

A permanência de Davi na casa do BBB 24 está mexendo com os brothers, que acreditavam que ele seria eliminado ao enfrentar Michel. Lucas Henrique então falou sobre ir para a berlinda com o motorista de aplicativo.

Sem saber que está solteiro e que sua ex-esposa está rumo a dois milhões de seguidores enquanto ele não bateu nem 200 mil na rede social, o professor falou com Yasmin, Leidy Elin e Giovanna sobre a possibilidade de enfrentar o "vilão" do programa.

“No dia que eu encher o saco e a paciência, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pro Paredão com ele! Em algum momento do jogo, eu vou ter que ir pro Paredão com ele. Se eu encher o saco, eu vou com ele. E aí ou ele sai ou eu saio", falou.

"Você vê que ele é esperto porque sabe que, quando tem embate com a pessoa, o Paredão sempre fica entre ele e a pessoa. Não é à toa que ele não chamou o Bin pro Paredão, chamou você [Yasmin] — tanto que não tinha embate com você e o embate pior foi ontem”, comentou ele.

Vale lembrar que, Yasmin havia pedido para ser colocada no paredão caso Davi continuasse no jogo. Após a permanência dele, a modelo admitiu ser implicante e falou que não muderá de quarto para incomodá-lo. Já Boninho debochou do pedido da sister no confessionário.

Chorando, Yasmin implora por Paredão

Após a discussão com Davi, Yasmin Brunet mostrou que deseja ir ao paredão do BBB 24 caso ele continue na casa nesta terça-feira, 05. A modelo comentou que não deseja continuar na casa com a presença do motorista de aplicativo.

Depois de berrar palavrões e discutir com o brother com Leidy ao seu lado, a herdeira de Luiza Brunet pediu para seus companheiros de jogo a colocarem na berlinda. "Gente, eu vou pedir um favor muito sério a vocês. Se ele voltar desse Paredão, eu imploro para vocês me botarem no próximo", falou a modelo. Leia mais aqui.

Surpreendendo a todos, o diretor do BBB 24Boninho deixou escapar sua opinião sobre a dupla contra o motorista de aplicativo. O marido de Ana Furtado curtiu um comentário falando como elas estão.