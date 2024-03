BBB 24: Sem saber que está solteiro, Lucas Henrique se declara para esposa

Após flertes com Pitel, Lucas Henrique se declara para a ex-esposa ao ver fotos; brother não sabe que Camila Moura tomou decisão drástica contra ele

Sem saber que acabou com seu casamento ao flertar com Pitel nos últimos dias, Lucas Henrique se declarou para a até então esposa, Camila Moura, ao ver as fotos dela e da família no Quarto do Líder. O brother então a chamou de "amor de sua vida".

O que ele não sabe é que a ex-companheira se revoltou ao vê-lo paquerando a sister e que conquistou mais de um milhão de seguidores ao tomar a atitude. Enquanto ele não conseguiu nem 200 mil na rede social, a professora de História está bombando e promete deixar o ex-marido para a história do BBB.

"Amor da minha vida. Será que você está acordada a uma hora dessa, Camila?", perguntou o Líder. "Queria que alguém me chamasse de amor da minha vida", reagiu Yasmin. "Ela deve estar, Buda: 'sai que é cilada'", brincou Leidy.

"Será que a Camila gosta da gente?", perguntou Yasmin. "Camila, me perdoa por ter feito essas alianças escusas. Mas é porque eu achava que tinha que ser feito. Amor, não dá para ver tudo daqui. A gente tem uma visão limitada das coisas. Eu acho que elas são legais. Pode ser que não, mas fazer o quê? É o que dá para ver", falou o professor de Educação Física sem saber o que está acontecendo fora da casa.

Pouco depois, ele comentou com as sisters: "Gente, eu estou doido para chegar em casa quando eu sair dessa loucura depois da final. Chegar na minha casa, deitar na minha cama com a minha esposa", sonhou ele.

Ex-esposa de Lucas Henrique se pronuncia e faz pedido para Boninho

A esposa de Lucas Henrique, ou melhor ex-mulher após os últimos acontecimentos envolvendo o brother e Pitel na casa, está dando o que falar na rede social. Inclusive, a professora de História, Camila Moura, conquistou mais de um milhão de seguidores.

Depois dos flertes do participante nos últimos dias, a educadora se revoltou na web e bateu 1,4 milhões de seguidores em alguns dias. Enquanto isso, Buda não conquistou nem 200 mil em mais de um mês de programa e segue sendo detonado pela ex-mulher.

Camila então se pronunciou pela primeira vez em vários vídeos, dando sua opinião sobre a postura de Lucas Henrique. Ela ainda fez um pedido inusitado por Boninho por continuar casada no papel com o professor. Veja mais aqui.