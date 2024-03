BBB 24: Fernanda critica atitude de Bin Laden: 'Não concordo com isso'

Estremeceu? Após recordarem uma dinâmica anterior do Sincerão no BBB 24, Fernanda e Bin Laden trocaram farpas sobre o título de 'fofoqueiro' do brother

A dinâmica do Sincerão, realizada na noite de segunda-feira, 04, rendeu bastante assunto entre os brothers do BBB 24, da Globo. Depois da briga generalizada na casa, MC Bin Laden e Fernanda trocaram farpas em um dos quartos após a sister criticar um comportamento do cantor.

Tudo começou quando os dois recordaram o desentendimento entre Fernanda e Alane nas últimas semanas. Com isso, a amiga de Pitel mencionou a participação do funkeiro em uma dinâmica anterior do Sincerão, onde foi apontado como 'fofoqueiro' por ela.

Ao longo do bate-papo, Fernanda explicou para Bin Laden que não gostou do episódio em que ele falou sobre sua briga com Alane. "Você levou a minha história para lá [Sincerão] e eu não concordo com isso", iniciou a sister.

"Sim, só que eu também não posso concordar ao ponto de achar que você está certa se você tem uma rival e você me ataca no Sincerão, ao vivo", rebateu o artista. "A pergunta foi clara: 'quem é o fofoqueiro?' A pessoa que pegou uma história minha sem minha autorização e levou para o outro lado", explicou Fernanda.

Bin Laden, então, retrucou: "Mas você mesmo falou que ela fez a fofoca para a casa toda". Na sequência, a confeiteira avisou ao brother que ele estava confundindo os fatos. Apesar disso, os dois seguiram trocando farpas no Quarto Gnomo.

"Bin, você não tem direito nenhum sobre a minha história. Você não pode narrar a minha história", disparou Fernanda. Por fim, Bin rebateu o comentário da colega de confinamento, afirmando que, para a sister, "ela estava sempre certa".

Bin Laden agradece conselhos após escapar do paredão

Depois de uma noite tensa de formação de paredão no BBB 24, da Globo, MC Bin Laden se reuniu com Fernanda e Giovanna Pitel para um bate-papo sincero a respeito dos últimos acontecimentos dentro do jogo.

Fora da zona de risco da semana, o cantor recordou os conselhos que recebeu das sisters e agradeceu por terem o acolhido novamente. "Só queria agradecer vocês por terem me dado uma nova chance, por terem me ouvido, entender que todo mundo erra, entender meu jeito que não é um jeito fácil, é um jeito genioso, mais complicado", iniciou.

E completou: "Vocês sempre param pra me aconselhar e passar umas ideias não só de jogo, mas de vida. Então, só agradecer por vocês terem feito isso aqui por mim. Muito obrigado". Na sequência, Fernanda reforçou para Bin Laden que o cantor faz parte de seu grupo.

"A gente é um time. Eu só não gosto quando fica debandeando pros outros lados de lá, gosto não", declarou a confeiteira. Vale lembrar que o 11º paredão é enfrentado por Davi, Alane e Michel.

O resultado da eliminação será anunciado por Tadeu Schmidt ao vivo na edição desta terça-feira, 05, logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Renascer'.