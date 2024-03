BBB 24: Bin Laden agradece conselhos de sisters após escapar do paredão

Fora do 11º paredão do BBB 24, MC Bin Laden agradeceu a nova chance que recebeu de duas sisters no jogo: 'Todo mundo erra'

Depois de uma noite tensa de formação de paredão no BBB 24, da Globo, MC Bin Laden se reuniu com Fernanda e Giovanna Pitel para um bate-papo sincero a respeito dos últimos acontecimentos dentro do jogo.

Fora da zona de risco da semana, o cantor recordou os conselhos que recebeu das sisters e agradeceu por terem o acolhido novamente. "Só queria agradecer vocês por terem me dado uma nova chance, por terem me ouvido, entender que todo mundo erra, entender meu jeito que não é um jeito fácil, é um jeito genioso, mais complicado", iniciou.

E completou: "Vocês sempre param pra me aconselhar e passar umas ideias não só de jogo, mas de vida. Então, só agradecer por vocês terem feito isso aqui por mim. Muito obrigado". Na sequência, Fernanda reforçou para Bin Laden que o cantor faz parte de seu grupo.

"A gente é um time. Eu só não gosto quando fica debandeando pros outros lados de lá, gosto não", declarou a confeiteira. Vale lembrar que o 11º paredão é enfrentado por Davi, Alane e Michel.

Fernanda: vem Bin (tirar foto), para de reclamar! Tava sem amigo até ontem e agora tá nessa ai?

Bin: Cheguei pra falar um negócio mó bonito e vocês me pesando ai



em sequência Bin agradeceu por elas terem reacolhido ele mesmo depois do pequeno atrito que rolou. <3 pic.twitter.com/ovMft7xWbV — MC BIN LADEN (@mcbinladen) March 4, 2024

O motorista de aplicativo caiu direto na berlinda após atender o último Big Fone na tarde de domingo, 03. Michel foi indicado ao paredão por Lucas Henrique, líder da semana, enquanto Alane recebeu a maioria dos votos da casa.

O eliminado será anunciado ao vivo por Tadeu Schmidt na edição de terça-feira, 05, logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Renascer'.

Lucas Henrique aposta em eliminação de Davi

Após a formação de mais um paredão no BBB 24, da Globo, Lucas Henrique e Giovanna Pitel seguiram para a área externa da casa mais vigiada do país e conversaram um pouco sobre o jogo. Líder da semana, o brother disse acreditar que Davi pode ser eliminado do reality show.

Ao lado do motorista de aplicativo, Alane e Michel enfrentam a 11ª berlinda. Pitel, então, iniciou o assunto: "Vou fazer uma pergunta que a Fernanda me fez. Para você, qual é o cenário do paredão?", questionou.

"Eu acho que qualquer análise que eu vá fazer vai ser com um olhar enviesado. Eu acho, de verdade, que o Davi pode ser que saia, sim, pelas atitudes que ele tem tomado aqui na casa. Ou a gente está vendo isso aqui muito errado", opinou Lucas Henrique.

"Rapaz, de verdade, eu não duvido que a gente esteja vendo errado", observou a sister. "Eu também não. E aí isso me leva para um segundo ponto: um paredão entre Alane e Michel. Você consegue dizer quem sai?", perguntou o professor. "Não, de verdade, não. São muitas questões", refletiu Pitel, por fim.