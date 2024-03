BBB 24: Yasmin reage ao ser chamada de ‘inútil’ por Davi: ‘Homem fraco faz isso’

Yasmin Brunet rebate comentário de Davi após ser rotulada como 'jogadora inútil' durante formação do paredão no BBB 24; entenda confusão

Durante a formação do paredão no último domingo, 03, no Big Brother Brasil 24, Yasmin Brunet foi puxada pelo contragolpe de Davi e quase foi parar na berlinda. O motorista justificou sua indicação afirmando que a modelo era uma ‘jogadora inútil’. Embora tenha escapado no bate e volta, a loira levou a declaração para o coração e detonou o brother com seus aliados.

Logo após a dinâmica, Yasmin desabafou com Leidy Elin e contou qual foi sua reação ao receber o título de ‘inútil' de Davi. Além disso, a modelo apontou que o motorista de aplicativo está jogando sujo desde a expulsão de Wanessa Camargo: “Jogador fraco pra c*ralho. Homem fraco faz isso”, a loira disparou sem rodeios.

“Não tem argumento, então tem que usar a falta de respeito. Não vou ser subterrânea e entrar no joguinho dele. Depois do que ele fez com a Wanessa, ainda vem e faz isso? Ele é desumano esse menino. Tóxico pra c*ralho!", Yasmin xingou, mas revelou que não pretende tomar nenhuma providência sobre o insulto.

"A parada dele foi comigo e com a Wanessa desde o início, o Brasil tá de prova. Ele tirou a Wanessa", a modelo continuou a desabafar sobre a postura do motorista. Mais tarde, a filha de Luiza Brunet se reuniu novamente com os colegas e voltou a detonar o rival: “Ele me falou aquela besteira que ele falou agora, de uma vez”, iniciou.

Yasmin ainda repercutiu sobre sua indicação por tentar levar levar a casa para o ‘Tá com nada’: “Tirando aquela parte do inútil, ele distorceu o negócio das estalecas. Porque eu não estava no VIP, eu queria estar no VIP e quis ferrar com a casa toda. Ele pegou o estereótipo que eu vim quebrar e falou no ao vivo que eu sou assim", ela tentou se defender.

“Para mim, ele é o jogador mais fraco da casa inteira. Se ele fosse bonzão mesmo, ele chamava o Bin”, disse Yasmin, que recebeu o apoio dos colegas. MC Bin Laden acredita que ‘inútil’ é uma palavra muito forte. Pitel achou desrespeitoso, assim como Lucas. O professor ainda ressaltou que isso pode ser visto como um ‘posicionamento forte’ fora da casa.

O que aconteceu entre Yasmin Brunet e Davi?

Davi atendeu o Big Fone pela última vez após um plantão intenso durante a tarde do último domingo, 03 e foi parar direto no paredão. O brother já começou a formação do paredão desta semana já estando na berlinda. Após a votação da casa, Tadeu Schmidt comunicou que o baiano teria o direito ao contragolpe e ele elegeu Yasmin Brunet.

a cara da leidy no espelho quando o davi diz que acha a yasmin inútil pic.twitter.com/ORtz3XUhjE — luscas (@luscas) March 4, 2024

"Eu puxo a Yasmin porque acho ela uma jogadora inútil aqui dentro da casa no meu ponto de vista. Eu não vejo ela se movimentar o jogo", começou ele. Em seguida, Davi relembrou quando a modelo tentou levar a casa inteira para o Tá com Nada. Mas a loira conseguiu se salvar da berlinda em uma dinâmica na casa; saiba como foi a formação do paredão.