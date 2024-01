BBB 24: MC Bin Laden é eleito o 'mais fofoqueiro', inclusive por amigos

MC Bin Laden foi eleito o mais fofoqueiro da casa durante o Sincerão de hoje no BBB 24

MC Bin Laden foi indicado como mais fofoqueiro da casa durante o Sincerão desta segunda-feira, 29.

Tadeu Schmidt perguntou aos brothers que estão no paredão (Alane, Isabelle, Luigi e Juninho), o anjo Fernanda e o líder Bin 'quem é o mais fofoqueiro(a) da casa?'. Todos os participantes votaram no funkeiro, com a justificativa de que ele 'passa a informação para os outros'.

Apesar das 5 indicações, o artista levou na esportiva e em suas respostas, brincou dizendo que 'as páginas de fofoca já podem contratá-lo'.

Já o MC indicou Fernanda como a mais fofoqueira da casa. Tadeu ainda permitiu que o brother escalasse seu 'time de fofoqueiros'. Ele selecionou Pitel, Wanessa, Lucas e Luigi para se juntar a Fernanda.

