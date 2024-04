BBB 24: De novo? Lucas Henrique pode bater recorde na história do programa

Após vencer mais uma liderança seguida, Lucas Henrique pode fazer recorde na história do programa; brother está próximo de fazer isso

Após vencer mais uma Prova do Líder nesta quinta-feira, 04, Lucas Henrique totalizou cinco lideranças por enquanto durante sua passagem pelo BBB 24. O número alto de conquistas pode fazer com que o brother faça história no programa.

Levando o colar novamente, depois de vencer a liderança nos últimos dias, o professor de capoeira se igualou a Kadu Parga, do BBB 10, que também ganhou cinco vezes a prova. Nos próximos dias, se o participante conseguir mais uma vitória, ele fará o recorde.

Após 14 anos de reality show, Buda está batendo o recorde do ex-participante. Nesta quinta-feira, 04, o carioca conseguiu fazer o melhor no jogo da memória e foi para o Quarto do Líder novamente, onde não encontrou o reatrato da até então esposa.

É bom lembrar que Camila Moura declarou o fim de seu casamento com o brother após vê-lo flertando com a Pitel, que foi eliminada nos últimos dias. Recentemente, a ex do brother chamou a atenção ao postar fotos de biquíni vermelho. É bom lembrar que ela estourou na rede social ao se pronunciar e anunciar o fim do casamento com Lucas Henrique.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Ex de Lucas esclarece sobre cobrar R$ 100 mil por publi

A ex-esposa de Lucas Henrique, a professora de História Camila Moura, está faturando muito na rede social após abrir seu perfil para desabafar acerca das traições do até então marido. Com quase 3 milhões de seguidores em poucos dias, ela já está ganhando dinheiro fazendo publis.

Nos últimos dias, foi divulgado que ela estaria cobrando cerca de R$ 100 mil por propaganda, contudo, parece que esse não é realmente o valor dela. A nova influenciadora digital então revelou quando está ganhando para promover marcas, inclusive algumas que estão no BBB 24. Veja quanto ela está ganhando aqui.