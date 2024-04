BBB 24: Alane, Isabelle e Matteus disputam último paredão da temporada

Os três brothers estão disputando duas vagas na final do Big Brother Brasil 24

Alane, Isabelle e Matteus estão encarando o último paredão do Big Brother Brasil 24. Os brothers desistiram da prova de resistência vencida por Davi na manhã desta sexta-feira, 12, e estão disputando a preferência do público.

A bailarina está encarando o seu nono paredão. Alane é a vice-líder do ranking de participantes que mais disputaram a berlinda na história do BBB, ficando atrás apenas de Babu Santana, que encarou o paredão 10 vezes.

Cunhã também disputou a preferência do público algumas vezes durante o programa. Este é o sexto paredão de Isabelle.

Matteus, recordista de Prova do Anjo da edição e vice-líder do ranking de participantes que mais venceram a prova na história do reality, encara a sua terceira berlinda.

No domingo, 14, um dos brothers será o último eliminado do BBB 24. Já os outros dois se juntarão à Davi na disputa pelo prêmio milionário.