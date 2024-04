Matteus acumula prêmios no BBB 24; saiba quanto ele já ganhou

Disputando com Alane e Isabelle para ser um dos finalistas do Big Brother Brasil 24, Matteus acumula prêmios após vencer cinco Provas do Anjo

Matteus está no Top 4 do Big Brother Brasil 24, e agora, ele enfrenta Alane e Isabelle para saber quais serão os dois participantes que vão para a grande final ao lado de Davi, que venceu a última prova do reality show.

Durante o programa, o gaúcho foi líder uma vez, e venceu a Prova do Anjo cinco vezes. Por isso, mesmo se não ganhar os R$ 2,42 milhões que estão em jogo na competição, ele não irá para casa com as mãos vazias, já que acumulou alguns prêmios durante o confinamento.

O estudante conquistou R$ 5 mil em eletrodomésticos, uma viagem internacional com direito a acompanhante, além de um carro 0 km, avaliado em R$ 119 mil. E não para por aí. Ele também ganhou uma Smart TV e uma geladeira em ações de marcas e R$ 55 em espécie para usar como quiser.

Alane desabafa após perder prova

Na tarde desta sexta-feira, 12, Alane chorou sozinha na área externa da casa do Big Brother Brasil 24. Ela se mostrou preocupada com a possibilidade de ser eliminada da competição após perder a última prova do reality para Davi, que assegurou sua vaga na final.

"Meu Deus, eu não quero ir embora daqui, por favor. O que eu tenho que fazer para ficar aqui? Como eu posso explicar o que eu sinto?", disse a sister, que agora enfrenta Isabelle e Matteus no último Paredão da edição para definir os outros dois finalistas.

Pouco tempo depois, o gaúcho se aproximou da paraense, e eles falaram sobre a reta final da competição. O estudante, assim como a sister, lamentou ter perdido a prova de resistência. "Não te cobra, Matteus, você fez o melhor que pôde", afirmou ela. "Em todo o programa, eu me dediquei ao máximo nas provas e nessa... Seja o que Deus quiser", disse o brother. "Você não vai sair", garantiu a bailarina. Confira a conversa!