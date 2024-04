Preparando as malas para uma possível eliminação do BBB 24, Isabelle encontra suas maquiagens na bolsa de Alane

Após alcançar o top 5 do BBB 24, Isabelle corre o risco de ser eliminada na reta final do programa nesta quinta-feira, 11. Com isso, a sister começou a preparar suas malas para sua possível saída do reality show da Globo e acabou encontrando alguns de seus itens de maquiagem com a Alane.

Ao longo da edição, a dançarina ficou com fama entre o público de pegar coisas de outros participantes da casa. Preocupada com seus pertences que tanto gosta, a amazonense questionou Alane se ela havia visto suas maquiagens, já que havia sentido falta de alguns itens.

"Tá faltando meu contorno", disse Isabelle. "Como ele é?", perguntou Alane, que estava lhe ajudando com as malas. "Era desse aqui ó, e tá quebrado", demonstrou a cunhã. "Ah, eu sei como ele é. Mas não peguei", disparou a dançarina.

Em seguida, a emparedada ainda listou outras coisas que haviam sumido. "De verdade, quero muito ele, sério mesmo. Meu pincel também de contorno não tá aqui", lamentou Isabelle. "Não peguei também. Não tá aqui. Ah, tá aqui", disparou Alane, surpresa ao encontrar os itens em suas coisas. Logo, a sister encontrou todos os itens perdidos em sua necessaire.

Confira o vídeo:

sumiu algumas maquiagens da isabelle e adivinhem onde estavam? na bolsa da alane kkkkkkkkkkkkkk tô rindo com ela devolvendo tudo para cunhã #bbb24pic.twitter.com/8ELURFB7yE — PAIVA (@paiva) April 12, 2024

Boninho dá spoiler da Prova do Finalista

Nesta quinta-feira, 11, o BBB 24 terá a sua última prova da edição. O TOP 4 irá encarar a Prova que garantirá um lugar na final do programa, que acontece na terça-feira, dia 16. Logo após o anúncio do eliminado do paredão em que Beatriz, Davi e Isabelle estão disputando, os brothers irão se preparar para a última disputa da temporada.

Em sua rede social, Boninho deu um spoiler do que o público pode esperar para a disputa que começará nesta noite. "Fechando nosso ciclo de provas, A Prova do Finalista, uma prova de resistência raiz!", entregou em seu Instagram.

Nas imagens que aparece no vídeo é possível ver que a prova envolverá um carrão, que certamente irá para o vencedor da disputa, e uma plataforma giratória. Matteus e Alane já estão com lugar garantido na última prova da temporada. Os dois sobreviventes do paredão se juntarão a dupla para disputar a primeira vaga na final do BBB 24.