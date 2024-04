BBB 24: Alane assume vice-liderança de importante ranking na história

Alane entrou no pódio de um importante marco na história do Big Brother Brasil

Alane assumiu a vice-liderança de um importante ranking na história do Big Brother Brasil. A sister da décima quarta edição do programa, garantiu o segundo lugar no pódio de participantes que mais enfrentaram paredões.

Disputando seu oitavo paredão na temporada, a bailarina alcançou o primeiro lugar como a participante mais indicada à berlinda desta edição.

Na reta final do programa, a paraibana ainda poderá empatar o recorde de Babu Santana, o jogador mais indicado da história. O ator foi para berlinda 10 vezes e foi o último eliminado do BBB 20 em um paredão ao lado de Thelma Assis, vencedora da edição, e Rafa Kalimann.

Alane consta em segunda lugar com oito paredões. A sister está enfrentando a permanência ao lado de Lucas Henrique e Isabelle.

Já no terceiro lugar, alguns brothers dividem o pódio com sete paredões, inclusive Davi, que é o Líder da semana. Além do baiano, Domitila Barros, do BBB 23; Arthur Aguiar, campeão do BBB 22 e Eliezer da mesma edição; Gil do Vigor, do BBB 21; Marcelo Zagonel, do BBB 14; e Ana Carolina, do BBB 9.