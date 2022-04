BBB 22: Noite insone de Arthur, trolagem do Big Boss e emparedados se alfinetando; confira o resumo do dia

Em dia de eliminação, brothers não pararam de pensar em quem formará o top 5, mas para descontrair, caíram em uma pegadinha armada por Boninho; confira o resumo do dia

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 21h05

É dia de eliminação do BBB 22! Os brothers não pararam de pensar no que vai acontecer durante a noite em quem formará o top 5. Houve até alfinatada entre os emparedados. Além disso, após ouvir uma conversa de Arthur Aguiar sobre uma saída rápida e antes do horário, Boninho decidiu fazer uma pegadinha com os brothers, brincando com os confinados.

Não perca

No Raio-X de hoje, Paulo André (23) usou o espaço dele para fazer um apelo direcionado ao público de casa.

“Hoje é o grande dia. Dia de Paredão muito importante e difícil para mim, mas estou muito confiante e grato de ter chegado até aqui. O voto de vocês é muito importante, continuem votando, últimas horas para que a gente defina mais um Paredão. Top 5, sonho cada vez mais perto de chegar nessa final. Votem, não desistam, é muito importante para que eu permaneça no jogo, e o Gustavo também!!!”, comentou o atleta, desejando que o Eli saia no paredão desta semana.

🎥 RAIO-X DO PA | (19.04)



“Votem, votem… não parem de votar, não desistam, participem dos mutirões que é de suma importância” Vamos que vamos! #FicaPA#ForaElipic.twitter.com/Z55zcTVn2j — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) April 19, 2022

No Quarto Grunge, Arthur Aguiar (33) abriu o jogo para Eliezer (31) sobre os paredões que ela considera mais perigosos para ele na competição:"Não dormi nada quase. Foi muito ruim minha noite. Não dá, cara, falta muito pouco, fiquei pensando sobre tudo, sobre hoje, paredão sobre a prova, se eu for para o Paredão, qual a formação, qual a que me prejudica.... Fiquei pensando, se eu sair daqui, faltando cinco dias para acabar o programa, o que eu vou fazer, o que está me esperando lá fora...".

Logo depois, o famoso que faz parte do time Camarote da atração revelou que uma berlinda muito ruim seria entre ele, Paulo André e Pedro Scooby (33).

Boninho (60) avisou o público que iria fazer uma pegadinha com os brothers e mandou os confinados arrumarem as malas. Enquanto guardavam as roupas, conversaram sobre a possibilidade de as últimas sisters eliminadas, Eslovênia Marques (25), Linn da Quebrada (31), Natália Deodato (22) e Jessilane Alves (26), voltarem para o reality show.

Paulo André não acreditou na hipótese levantada pelos colegas: "Mas as meninas estariam confinadas até agora?, questionou."Elas podem estar em uma outra casa e fazer um jogo paralelo", argumentou Eliezer.

Paulo André: "A Jessi vai voltar aí, bolada". 🗣️

Gustavo: "Cheia de poder".

Arthur Aguiar: "Pois é. Essa pergunta ontem: 'Qual mulher que vocês sentem falta'".



➡️https://t.co/WvkXcS0Ayo#RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/HGN6F7KFxg — Big Brother Brasil (@bbb) April 19, 2022

Emparedados se alfinetam

Ainda no quarto arruamando as malas, Eliezer e Gustavo Marsengo (31) começaram a se alfinetar. O curitibano disparou: "Eli, você quer que eu te explique por que você não saiu até agora, ou você prefere que eu fique calado?". "Coitado de você", retrucou o designer.