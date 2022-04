BBB 22: Boninho ouve conversa de Arthur e anuncia pegadinha com brothers nesta terça-feira

Diretor do BBB 22, Boninho escutou conversa de Arthur Aguiar após Jogo da Discórdia e disse que produção fará trollagem com os confinados

O Big Boss não deixa nada passar despercebido na casa do BBB 22 e promete movimentar o jogo na casa mais vigiada do Brasil!

Após o Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira, 18, Boninho (60) escutou conversa de Arthur Aguiar (33) com outros brothers e teve uma grande ideia. O diretor resolveu pregar uma peça nos confinados e anunciou que mandará os participantes arrumarem suas malas logo pela manhã desta terça-feira, 19.

Na conversa, Arthur chegou a especular sobre uma eliminação rápida e antes do horário. "Se eles mandarem: 'Douglas, arrume as malas e bote na despensa', o bagulho é sério. Mas não tem como, não fez defesa", cogitou o ex-Rebelde.

"Nunca tá bom quando pode piorar. A gente ouviu uma conversa do Arthur então amanhã de manhã a gente vai falar 'todo mundo de mala pronta'. Por que? Só pra gente se divertir", contou Boninho em víeo publicado em seu perfil no Instagram.

"Juro que eu tento ficar quieto, mas eles dão as dicas pra gente botar poupa no jogo!!! @bbb todo mundo de mala pronta! #jogodadiscordia", disse o diretor da atração da TV Globo na legenda da publicação.

Arthur Aguiar e Pedro Scooby se desentendem

Após a formação de mais um paredão na casa mais vigiada do Brasil, Arthur Aguiar voltou a questionar os critérios de seus aliados no jogo em não considerarem seu paredão falso. Ele afirmou que os confinados estão "confortáveis" com as decisões de voto, que favoreceram apenas 4 deles: Pedro Scooby (33), Gustavo, PA e Douglas Silva (33). "Não é nada confortável. Nada confortável, mas a gente tinha que achar um critério, irmão. Me fala o que você queria que a gente fizesse. Me fala o que era para ter feito então", rebateu Paulo André. "Um único critério que favorece os quatro? Que loucura. Era para ter feito isso. Não é quem foi no Paredão? Paredão Falso é um Paredão. Todas as vezes que o Tadeu falou, ele contou como um Paredão", respondeu o ator.

Confira a publicação de Boninho sobre brincadeira com os brothers no BBB 22:

Eliezer (31), Gustavo (31) e Paulo André (23) se enfrentam no décimo sexto paredão do reality. Um dos brothers será eliminado nesta terça-feira, 19.