BBB 22: Paulo André entra no confessionário e faz pedido especial para o público

Paulo André entra no confessionário para gravar seu raiox- no BBB 22 e faz apelo para os telespectadores

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 13h20

Receoso ao enfrentar Eliezer (31) e Gustavo (31) em um paredão do BBB 22, Paulo André (23) está ansioso pelo resultado da votação popular.

Na manhã desta terça-feira, 19, o brother usou o espaço dele no raio-x para fazer um apelo direcionado ao público de casa, e desabafar no confessionário do reality show da TV Globo.

- Laís manda recado especial para Gustavo no BBB 22

“Hoje é o grande dia. Dia de Paredão muito importante e difícil para mim, mas estou muito confiante e grato de ter chegado até aqui. O voto de vocês é muito importante, continuem votando, últimas horas para que a gente defina mais um Paredão", disse o atleta.

Eliminação do Eliezer

"Top 5, sonho cada vez mais perto de chegar nessa final. Votem, não desistam, é muito importante para que eu permaneça no jogo, e o Gustavo também!!!”, comentou P.A., desejando que o Eli saia no paredão desta semana do BBB 22.