BBB 22: Laís surpreende ao mandar recado para Gustavo dentro da casa

Laís surpreende ao responder recadinho fofo do participante Gustavo na casa do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 08h53

Um momento de intimidade e romance roubou a cena dentro da casa do BBB 22 na noite da última segunda-feira, 18.

No Jogo da Discórdia desta semana, os participantes que ainda restam no reality show da TV Globo foram questionados sobre as saudades que eles sentem das pessoas que já saíram da disputa.

Gustavo (31) comentou que sente falta da Laís (30), sister com quem ele manteve um affair na atração. Assim que ouviu o brother falar dela, a médica fez questão de responder o recadinho nas redes sociais.

Recadinho fofo

"Own, também estou com saudade! A gente aguenta oito dias!", escreveu Laís Caldas que fazia parte do grupo Lollipop e deixou o BBB 22 com alto índice de rejeição por parte do público que vota no programa.