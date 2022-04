BBB 22: Brothers especulam possível volta das sisters: "Eu não duvido nada"

Após arrumarem as malas, os brothers conversaram sobre a possibilidade das últimas sisters eliminadas voltarem para o reality

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 15h05

Boninho (60) avisou o público que iria fazer uma pegadinha com os brothers do BBB 22 e nesta terça-feira, 19, mandou os confinados arrumarem as malas.

Enquanto guardavam as roupas, os participantes conversaram sobre a possibilidade de as últimas sisters eliminadas, Eslovênia Marques (25), Linn da Quebrada (31), Natália Deodato (22) e Jessilane Alves (26), voltarem para o reality show.

"Imagina se as meninas, elas votaram em quem seria o Paredão", especulou Pedro Scooby (33). "Eu não duvido nada, que possa ser que elas voltem e a gente saia. E foi uma trollagem, a gente achando que estávamos bem e, na verdade, eram elas estavam bem. Porque saíram quatro meninas seguidas. Saiu Eslô, Linna, Nat e Jessi", disse Arthur Aguiar (33). "Voltam todas e a gente sai", emendou Eliezer (32)

Paulo André (23) não acredita na hipótese levantada pelos colegas: "Mas as meninas estariam confinadas até agora?", questionou. Eliezer, então, responde: "Elas podem estar em uma outra casa e fazer um jogo paralelo", argumentou.

"Imagina as pessoas estão vendo outro programa paralelo", comentou Scooby. "E a gente [falando] primeira vez só homens e as mina lá. E agora vai trocar", completou Arthur. "Eu ia rir muito", confessou o surfista. "Que loucura, galera", afirmou Eli.

Entenda a pegadinha

Após ouvir uma conversa de Arthur Aguiar sobre uma eliminação rápida e antes do horário, Boninho decidiu fazer uma pegadinha com os brothers.

"Nunca tá bom quando pode piorar. A gente ouviu uma conversa do Arthur então amanhã de manhã a gente vai falar 'todo mundo de mala pronta'. Por que? Só pra gente se divertir", contou ele em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.