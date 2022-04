BBB 22: Arthur revela quem ele não quer enfrentar no programa

Ator e cantor Arthur revela quem ele não quer enfrentar nos próximos paredões do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 15h06

Com a proximidade do final do BBB 22, os participantes estão cada dia mais ansiosos e cheios de expectativa para o término da disputa milionária.

Em uma das conversas sobre jogo que rolou na tarde desta terça-feira, 19, no reality show da TV Globo, Arthur Aguiar (33) abriu o jogo sobre os paredões que ela considera mais perigosos para ele na competição.

- Paulo André entra no confessionário e faz revelação no BBB 22

"Não dormi nada quase. Foi muito ruim minha noite. Não dá, cara, falta muito pouco, fiquei pensando sobre tudo, sobre hoje, paredão sobre a prova, se eu for para o Paredão, qual a formação, qual a que me prejudica.... Fiquei pensando, se eu sair daqui, faltando cinco dias para acabar o programa, o que eu vou fazer, o que está me esperando lá fora...", desabafou ele para Eliezer (31).

Logo depois, o famoso que faz parte do time Camarote da atração revelou que uma berlinda muito ruim seria entre ele, Paulo André (23) e Pedro Scooby (33).

Medo de sair?

"Aí eu eu acho que pode ser aquela lance, uma final antes da final, sabe?!, falou Eliezer. "Aí vai ser muito difícil passar, mas isso só aconteceria se você sair e o DG fosse o Líder", finalizou Arthur.