BBB 22: Jade precisando de mais uma resposta e Laís e Gustavo reatando o relacionamento; confira o que rolou

Ansiosos para o embate entre Arthur e Jade, brothers revelam o que estão esperando para a dinâmica da noite

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 19h41 - Atualizado às 20h41

Hoje, 08, é dia de eliminação no BBB 22! Ansiosos para o embate mais esperado da edição entre Arthur Aguiar e Jade Picon, os brothers acabaram revelando o que esperam para a dinâmica de noite. Durante o dia, ainda teve Laís Caldas (30) e Gustavo Marsengo (31) reatando o relacionamento e aparição da rainha Marta (36).

Confira o que rolou na casa mais vigiada do Brasil!

Assim que abriu os olhos, Jade Picon (20) comentou com sua amiga e colega de quarto, Laís Caldas: "Eu só preciso desta resposta". Mais tarde, enquanto os brothers aguardavam para a gravação do Raio-X, compromisso diário dos confinados, ela revelou estar nervosa para saber o resultado final do conflito dos dois.

No sofá da sala, Jade abriu o coração: "Só tenho 20 anos para estar passando po esse nervoso", a médica então, tenta acalmar a amiga: "Calma! Dia das mulheres, você vai ficar", especulou.

"As duas vão ficar", torceu a influenciadora digital. "Isso, você e Jessi", concordou a mineira.

Rainha Marta no BBB 22

No Dia Internacional da Mulher, os brothers tiveram direito a um almoço especial patrocinado. Momentos antes de irem à mesa, a jogadora Marta apareceu no telão da área externa para enviar uma mensagem aos brothers da casa. No discurso, a rainha homenageou as mulheres e contou um pouco sobre sua dura trajetória profissional, até chegar ao topo do futebol feminino.

Em mais um papo a dois no programa, Laís Caldas e Gustavo Marsengo novamente falaram sobre o relacionamento deles dentro do reality da Globo, antes de tomaram outra decisão no confinamento. “Por isso que eu refleti ontem e pensei: se eu ficar te vendo todo dia e não puder te beijar eu vou sofrer de segunda à sábado e não só domingo”, disse o brother que terminou com a sister há um dia.

“Mas eu não sou de ficar nesse vai-e-vem. Eu nunca fui assim, nem lá fora. Quando eu estou namorando, por exemplo. Se for acabar: ‘vamos pensar direito?’. Porque se for acabar, eu não volto. É muito difícil eu voltar atrás, muito difícil. E depois fica ‘chamegando’, mas não tem volta, entendeu?”, falou ela em tom de proposta.

"Ontem depois do Jogo da Discórdia deu uma amenizada na minha tensão”, explicou Gustavo, mostrando arrependimento após ter dito que queria se afastar de Laís.

“Quando você ficar com raiva, tenta dosar isso aí. Até eu também, porque quando fico com raiva também solto umas coisas que eu não gosto [...]. Pode ficar soando agressivo e tal", afirmou Laís antes dos dois trocarem um longo beijo no sofá no BBB 22.

Gustavo: "Eu vou sofrer mais se eu ficar te olhando e não puder te beijar, do que qualquer outra coisa, entendeu?" 🔥



➡️ https://t.co/m9JSqxoRY1#BBB22#RedeBBBpic.twitter.com/8fOR5vF3sN — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2022

Na tarde desta terça-feira, 8, Jade Picon (20), Natália (22) e Eliezer (32) falaram sobre os brothers terem arrumado a casa para celebrar o Dia Internacional das Mulheres.

"O Tadeu vai falar de vocês hoje, parabenizando, que fizeram as coisas na casa para a gente", disse a goiana. "Ah, mas que não seja só no Dia das Mulheres, né?", afirmou a influenciadora digital, que está no paredão com Arthur Aguiar (33) e Jessilane Alves (26).

Em seguida, Laís Caldas especulou sobre o discurso de Tadeu Schmidt (47). "Né? Depois que ele parabenizar todas as mulheres, ele vai parabenizar os homens. E no discurso dele, ele vai falar: 'Calma, mulheres. Hoje, vocês ficam'", comentou a sister.