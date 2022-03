BBB 22: Laís dá ultimato e faz nova proposta para Gustavo

Laís conversa novamente com Gustavo no BBB 22 sobre o affair dos dois no reality show

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 15h14

Na tarde desta terça-feira, 8, dia do temido paredão na casa do BBB 22, alguns brothers trocaram confidências e tentaram aparar as arestas dentro da casa.

Em mais um papo a dois no programa, Laís (30) e Gustavo (31) novamente falaram sobre o affair deles dentro do reality show da Globo antes de tomaram outra decisão no confinamento.

“Por isso que eu refleti ontem e pensei: se eu ficar te vendo todo dia e não puder te beijar eu vou sofrer de segunda à sábado e não só domingo”, disse o brother que terminou com a sister há um dia.

“Mas eu não sou de ficar nesse vai-e-vem. Eu nunca fui assim, nem lá fora. Quando eu estou namorando, por exemplo. Se for acabar: ‘vamos pensar direito?’. Porque se for acabar, eu não volto. É muito difícil eu voltar atrás, muito difícil. E depois fica ‘chamegando’, mas não tem volta, entendeu?”, falou ela em tom de proposta.

"Ontem depois do Jogo da Discórdia deu uma amenizada na minha tensão”, explicou Gustavo, mostrando arrependimento após ter dito que queria se afastar de Laís.

“Quando você ficar com raiva, tenta dosar isso aí. Até eu também, porque quando fico com raiva também solto umas coisas que eu não gosto [...]. Pode ficar soando agressivo e tal", afirmou Laís antes dos dois trocarem um beijo longo no sofá no BBB 22.

Veja o beijo de Gustavo e Laís!