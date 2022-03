BBB 22: Emparedada da semana, Jade Picon abre o coração para a amiga Laís Caldas e Pedro Scooby

Em conversa na sala, enquanto aguardam para fazer o Raio-X Jade Picon abre o coração para Laís e Pedro Scooby

Caras Digital Publicado em 08/03/2022, às 15h30 - Atualizado às 15h55

Ta chegando a hora! O paredão mais esperado da edição que conta com os rivais declarados Jade Picon (20) e Arthur Aguiar (32) logo terá uma conclusão. Junto deles para o embate da noite está Jessilane Alves (26).

Confira aqui o desabafo da emparedada da semana, Jade Picon

Durante o jogo, já foram três indicações da empresária para Arthur enfrentar o paredão. Duas foram indicações diretas, sem direito a prova de Bate e Volta, já que Jade era a líder. A última, mais recente, ao atender o Big Fone a empresária foi enviada à berlinda e poderia escolher um brother para acompanhá-la. Sem grandes surpresas, ela novamente indica o ator. A professora Jessilane completa o quadro de emparedados da semana após ter sido indicada com o voto do Líder, Pedro Scooby (33).



Na manhã de hoje, 08, os brothers já acordaram pensando no resultado da disputa. A empresária, assim que abriu os olhos comentou com sua amiga e colega de quarto, Laís Caldas (30): "Eu só preciso desta resposta". Mais tarde, enquanto os brothers aguardavam para a gravação do Raio-X, compromisso diário dos confinados, ela revelou estar nervosa para saber o resultado final do conflito dos dois.

No sofá da sala, Jade abriu o coração: "Só tenho 20 anos para estar passando po esse nervoso", a médica então, tenta acalmar a amiga: "Calma! Dia das mulheres, você vai ficar", especulou.

"As duas vão ficar", torceu a influenciadora digital. "Isso, você e Jessi", concordou a mineira.



Se você ainda não deu sua opinião sobre o embate mais esperado da edição, vote aqui: