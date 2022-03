BBB 22: Laís e Gustavo encerram o relacionamento: ''A melhor coisa é a gente se afastar''

Após longa conversa na varanda da casa, Laís e Gustavo decidem encerrar o relacionamento

Acabou o relacionamento entre Laís Caldas (30) e Gustavo Marsengo (31)! Desde ontem a noite, 06, que o empresário segue chateado com Laís, após ela continuar justificando apoio aos confinados do Quarto Lollipop e não ter votado em Eliezer numa tentativa de tirar o seu affair do Paredão.

Na tarde de hoje, 07, Laís chamou Gustavo para conversar na varanda sobre os últimos episódios do casal, mas acabaram entrando numa DR.

O brother afirmou que não soube separar o jogo do sentimento que tem pela sister e ressaltou que não foi ao reality para fazer amigos: "Eu falei até na minha entrevista que não estou indo para fazer amigo. Amigo eu tenho aqui fora. Se eu fizer ótimo, mas meu foco não é esse. Meu foco é ganhar [...] As pessoas confundem muito isso e realmente colocam o sentimento em cima do jogo. Isso eu falei que não ia colocar. Mas com você era diferente. Com você eu esperava botar o sentimento acima do jogo. E eu vi que isso vai me magoar."

Nisso, a médica pergunta: "Você prefere que a gente não continue junto?". Gustavo responde: "No momento, a melhor coisa é a gente se afastar. Porque eu sei que vou ter essa mágoa mais pra frente de novo. Se eu esperar algo de você, você não pode me dar por motivos, eu entendo. Mas vai me magoar. Se na próxima semana acontecer isso de volta, vou ficar magoado. Mas o carinho por você sempre vai existir".

