Enquete BBB: Confira as parciais do embate mais esperado da edição entre Arthur Aguiar e Jade Picon

Paredão de hoje à noite também conta com Jessilane Alves, que aparece como a segunda mais votada nas pesquisas

Caras Digital Publicado em 08/03/2022, às 13h09 - Atualizado às 14h33

Hoje é dia de eliminação! O embate mais esperado da edição, veio muito antes do que imaginávamos. Depois de atender o Big Fone, Jade Picon (20) foi direto ao paredão e poderia escolher mais alguém para acompanhá-la. Seguindo firme em sua estratégia de jogo, a empresária indicou Arthur Aguiar (32) pela terceira vez à berlinda. Já Jessilane Alves (26), foi a indicação do Líder da semana, Pedro Scooby (33).



Mas o que esperar para a noite de hoje? Muitos imaginaram que Jessi não teria que se preocupar, já que Jade e Arthur são rivais declarados no jogo e por isso a disputa ficaria entre os dois. Entretanto, não é isso que as parciais mostram. Nenhum dos dois emparedados estão próximos da porcentagem das parciais de votos de Jade Picon.

Confira aqui os resultados parciais das enquetes para o paredão mais esperado da edição



Segundo enquete feita pela CARAS Digital, Jade Picon deve ser a sétima eliminada do programa, com grande margem. Esse é o primeiro paredão da empresária, que já foi Líder por duas semanas seguidas. Jessilane enfrenta o paredão pela segunda vez, o primeiro enfrentando Rodrigo Mussi (36) e Natália Deodato (22), onde Rodrigo foi o eliminado. Arthur Aguiar, enfrenta seu quarto paredão.

Na enquete, Jade aparece com 87,99% dos votos, seguida por Jessilane com 9,74% e por último, Arthur com 2,27%.







Em resultado parcial divulgado pelo Votalhada, blog que acompanha enquetes divulgadas em sites, blogs, twitter e youtube que comentam sobre o reality o resultado é ainda mais assustador para a empresária. Jade aparece com 90,15% dos votos e se o número se concretizar, será o recorde de rejeição dessa edição. Hoje o ranking é liderado por Larissa Tomasia (25), a sexta eliminada do programa com 88,59% dos votos. Na pesquisa, a professora tem apenas 6,33% dos votos e Arthur, menos ainda, 3,52%







