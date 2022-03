BBB 22: Laís especula discurso de eliminação: ''Calma, mulheres. Hoje, vocês ficam''

Laís conversou com os participantes do BBB 22 sobre o discurso de eliminação que Tadeu Schmidt fará nesta noite

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 17h31

Na tarde desta terça-feira, 8, Laís Caldas (30) conversou com alguns brothers na sala do BBB 22.

Durante o papo, Jade Picon (20), Natália (22) e Eliezer (32) falaram sobre os brothers terem arrumado a casa para celebrar o Dia Internacional das Mulheres.

"O Tadeu vai falar de vocês hoje, parabenizando, que fizeram as coisas na casa para a gente", disse a goiana. "Ah, mas que não seja só no Dia das Mulheres, né?", afirmou a influenciadora digital, que está no paredão com Arthur Aguiar (33) e Jessilane Alves (26).

Em seguida, Laís especulou sobre o discurso de Tadeu Schmidt (47). "Né? Depois que ele parabenizar todas as mulheres, ele vai parabenizar os homens. E no discurso dele, ele vai falar: 'Calma, mulheres. Hoje, vocês ficam'", comentou a sister.

Ao ouvir a colega, Natália comentou: "Ai, tomara, hein? Só quero que a Jessi fique, a Jade também. O Arthur também acho uma pessoa legal. Só acho ele muito agressivo, assim, no jogo", falou ela. "Quero que ele saia", confessou a médica.

Pedido de desculpas

Na madrugada de hoje, após o Jogo da Discórdia, Laís chamou Arthur Aguiar para conversar e parece que deixou a rivalidade de lado. Na área externa da casa, os dois bateram um longo bate-papo e tiveram um acerto de contas. Os brothers falaram sobre o desentendimento entre eles e a médica pediu desculpas por sua reação ao ser escolhida para o Castigo do Monstro.