BBB 22: Eliminados vão voltar na quinta-feira para dinâmica ainda não revelada

Os participantes eliminados do BBB22 vão voltar para o reality em uma dinâmica nova no programa

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 16h00

Nesta terça-feira, 15, a TV Globo anunciou que os participantes eliminados do BBB 22 retornarão para o reality-show nesta quinta-feira, 17.

Segundo a emissora, os ex-BBB 22 ficarão no estúdio com Tadeu Schmidt (47) e terão uma missão que pode abalar o futuro do jogo na casa mais vigiada do Brasil.

Os detalhes sobre a dinâmica que vai acontecer com os antigos competidores do reality serão revelados pelo apresentador no programa de quinta-feira.

Luciano Estevan (28), Rodrigo Mussi (38), Naiara Azevedo (32), Bárbara Heck (29), Brunna Gonçalves (30) , Larissa Tomásia (25) e Jade Picon (20) irão marcar presença de volta no Big Brother.

Quem também vai participar desta dinâmica pode ser o eliminado de hoje. Pedro Scooby (33), Vinícius (24) e Gustavo (31) estão no paredão e correm o risco de saírem da casa nesta terça-feira, 15.

