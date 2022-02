Luciano Estevan comemora resultado negativo para covid-19: ''Estava com medo''

O ator Luciano Estevan, primeiro eliminado do BBB 22, celebra teste negativo para a Covid-19

Redação Publicado em 03/02/2022, às 14h17

O apresentador e ex-BBB Luciano Estevan (28) testou negativo para a Covid-19, após um isolamento em um hotel no Rio de Janeiro.

O ator e dançarino, que foi o primeiro eliminado do BBB 22, testou positivo para Covid-19 dois das depois de sua eliminação, há nove dias, e foi prontamente isolado em hotel no Rio de Janeiro.

Luciano Estevan celebra teste negativo para a Covid-19:

Nas redes sociais, ele celebrou a cura e o teste negativo: "Acabei de fazer um teste e estou liberado. Deu negativo o teste. Fiquei muito aliviado e feliz", declarou ele em um vídeo andando nas ruas.

"Estava com medo, vou admitir. Estou liberado para mundão, sempre protegido com máscara e álcool em gel. Estou bem, não estou mais com Covid", pontuou ele.

Ainda nesta manhã, ele compartilhou em seu Instagram a felicidade por ser o último dia de isolamento social no hotel. O sulista disse que não via a hora de ver outras pessoas além da namorada e do segurança.