Rodrigo Mussi, do BBB 22, volta às redes sociais após doença: ''Não conseguia falar''

Rodrigo Mussi, o ex-participante do BBB 22, revelou que ficou alguns dias afastado das redes sociais após ter estomatite

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 15h08

Rodrigo Mussi(38) voltou às redes sociais nesta quarta-feira, 9, após ficar alguns dias doente.

O ex-participante do BBB 22 revelou nos Stories do Instagram que teve estomatite e ficou alguns dias com a boca inchada. Além disso, ele revelou que perdeu alguns quilos após não conseguir se alimentar direito.

"Eu sei que estou sumido das redes sociais, mas fiquei muito doente. Peguei estomatite, minha boca inteira ficou inchada, cheia de afta. Não conseguia falar, beber água, comer. Eu acho que emagreci uns seis ou sete quilos brincando", contou ele.

Rodrigo também contou que está se recuperando e que em breve estará bem. "Depois de sete dias estou começando a recuperar, conseguindo falar e comer, pelo menos isso. Estou de volta, daqui dois dias estou 100%", acrescentar.

No vídeo, o gerente comercial ainda revelou que acompanhou a eliminação de Jade Picon(20), mas afirmou que o reality está perdendo os jogadores. "Acompanhar o BBB eu consegui. Então eu vi a eliminação da Jade ontem. O problema é que agora praticamente está acabando os jogadores do jogo. Vai ficar o Arhur ali que sabe jogar. Quem mais? Gustavo?", questionou.

Affair com Ana Clara

Ayrton Lima comentou sobre o suposto envolvimento da filha, Ana Clara Lima, com Rodrigo Mussi. "Fiquei sabendo que minha filha e o Rodrigo tão se conhecendo... Ele é mó gata, ele é mó gato, casal de gatos, tiraram onda! Ele é bonito para caramba, meus netos vão ser lindos. [...] Eu torço pela minha filha [...]", disse ele em entrevista ao jornalista Léo Dias.