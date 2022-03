BBB 22: Larissa se emociona ao mostrar que foi recebida por fãs em Limoeiro

Larissa Tomásia posta vídeos para mostrar como foi recepcionada ao voltar para sua cidade natal

CARAS Digital Publicado em 05/03/2022, às 15h42

Larissa Tomásia (25) foi eliminada do BBB 22 na última terça-feira, 01.

E, na última sexta-feira, 04, ao finalmente concluir sua agenda de compromissos pós-reality, a influenciadora digital voltou para Limoeiro.

É claro que ela foi super bem recepcionada ao chegar na sua cidade natal e decidiu dividir esse momento com os fãs.

No Instagram, a gata compartilhou dois vídeos onde apareceu saindo do aeroporto, com uma legião de fãs a esperando. Ela também parou para tirar uma foto com a galera.

“Acabei de viver um momento único, onde todo o meu choro foi de felicidade. Foi emocionante ver todos vocês ali por mim, meu sentimento é de gratidão”, começou na legenda.

“Eu tô muito feliz, poder abraçar mainha e minha irmã foi maravilhoso, que saudade estava! Muito obrigada mais uma vez por todo amor e carinho que estão tendo comigo. Limoeiro, cheguei!”, disse ao final do post.

Confira os registros de Larissa sendo recebida por fãs ao chegar em Limoeiro: