BBB 22: Além do silicone com dinheiro de blogueira, Larissa revela procedimentos estéticos feitos antes do reality

Repaginada no visual!

Larissa Tomásia, da Casa de Vidro do BBB 22, contou os procedimentos estéticos que fez para entrar no reality e diz que faz muitas 'parcerias'

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 11h10

A mais nova participante do BBB 22, Larissa Tomásia (25) passou por algumas mudanças no visual para entrar na casa mais vigiada do Brasil!

A pernambucana, que já tinha contado sobre seu silicone no vídeo de apresentação, revelou os procedimentos estéticos que realizou antes do programa em bate-papo com Jessilane (26) e Natália (22) na manhã desta segunda-feira, 14.

"Fiz preenchimento de olheiras, mas só fiz porque eu tinha parceria. É caro e eu tinha contrato de um ano", contou a morena. "Sou toda montada na parceria. Também fiz facetas nos dentes na parceria", disse ainda Larissa, revelando o motivo da transformação no sorriso.

"Com a faceta, você não precisa desgastar o dente. Mas acho que as pessoas precisam colocar na necessidade. Eu realmente fiz faceta porque precisava. Tinha dentes pequenininhos", explicou.

Larissa e Gustavo Marsengo (31) receberam 52,77% dos votos e entraram na casa do BBB 22 na noite de domingo, 13.

