BBB 22: Com medo do paredão, Vyni dispara sobre brother: "Minha última noite aqui e ele não quer dormir comigo"

A noite de ontem, 14, deu o que falar com o Jogo da Discórdia. Depois da lavagem de roupa suja, os brothers foram dormir e no quarto Lollipop um emparedado mostrou estar com medo do resultado da berlinda de hoje à noite, 15.



Depois dos debates na área externa da casa no programa ao vivo, Vinícius (24) se preparava para dormir no quarto Lillipop. Eliezer (31), que já estava deitado, chamou o emparedado da semana e pediu um beijo de 'Boa noite'.

Vyni vai até ele e tenta se encaixar na cama do brother, que é de solteiro. Ao conseguir um espacinho, o designer pergunta: "O que você está fazendo?", o cratense que estava arrumando o microfone, responde: "Estou arrumando o fio...". Eliezer pergunta novamente: "O que você está fazendo? Eu só pedi um beijo de 'boa noite', o que você está fazendo?".



O bacharel em Direito fica encabulado, manda um beijo com as mãos para o amigo, mas não sai de sua cama: "Eu vou ficar aqui, vigiando o casal", diz ele referindo-se a Laís Caldas (30) e Gustavo Marsengo (31), que dormem na cama à frente. O fluminense então, rebate o amigo: "Você vai vigiar lá na sua cama. Aqui eu não consigo nem me mexer". Laís e Gustavo caem na risada com a resposta do designer e Vyni responde: "Tá vendo? Ele não quer dormir comigo!", "A cama é de solteiro...", rebate Eliezer.



Vyni então, lembra que está emparedado e que essa poderia ser sua última noite no confinamento: "Nossa. Minha última noite e ele não quer dormir comigo! Não acredito! Amanhã você vai sentir falta. Quando procurar Vyni e não achar...", disse ele.

