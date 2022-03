Bárbara Heck avalia trajetória no 'BBB 22': ''Eu queria tanto ganhar''

Quarta eliminada do BBB 22, Bárbara Heck relembrou alguns momentos no programa e avaliou sua participação

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 15h37

Bárbara Heck(29) usou as redes sociais para falar sobre sua trajetória no BBB 22.

A quarta eliminada do reality show com 86,02% dos votos compartilhou um vídeo com vários momentos vividos no programa e confessou que está muito feliz pela história que construiu durante o confinamento.

"Há 15 dias venho me perguntando: o que eu tô fazendo aqui fora? Como deixei isso acontecer? Eu queria tanto ganhar. Eu estava ali pra isso. Errei, acertei, me entreguei, joguei, me diverti, mas não foi o suficiente. Essa é a sensação: eu queria muito mais", começou.

Em seguida, Bárbara avaliou sua participação. "Tinha tanta coisa ainda pra viver e mostrar lá dentro… Foram as circunstâncias do jogo que me levaram a este fim, ou fui eu mesma que deixei isso acontecer? O jogo é justo? Não sei. E nem adianta saber, até porque como eu mesma digo: agora só basta aceitar e soltar. E por mais que queiram nos transformar nos nossos erros, ter a consciência de que nós não somos eles. Desapegar", acrescentou.

Para finalizar, a ex-BBB afirmou que está prepara para os novos desafios. "A experiência do @bbb me mostra mais uma vez que as coisas não acontecem conforme a gente quer, mas conforme devem ser. Até porque nem sempre o que a gente quer é aquilo que a gente precisa. Que venha a próxima loucura. E que venha também cheia de incertezas. A vida passa muito rápido pra gente não ter coragem de assumir os riscos. De qualquer forma, grata pela história que construí. Aliás, que construímos. Obrigada por fazerem parte", finalizou.

Confira a publicação da ex-sister sobre o BBB 22: