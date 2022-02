Com 86,02% dos votos, modelo Bárbara Heck é a quarta eliminada do 'BBB 22'

Bárbara Heck disputou o paredão contra Natália Deodato e Arthur Aguiar e recebeu 86,02% dos votos

Na noite desta terça-feira, 15, aconteceu a quarta eliminação do Big Brother Brasil 22.

Bárbara Heck(29) disputou o paredão contra Natália Deodato(22) e Arthur Aguiar (32) e recebeu 86,02% dos votos.

Antes de mais um brother deixar a casa, Tadeu Schmidt (47) fez seu tradicional discurso: “Aqui estão três personagens que se entregram no BBB, que não se escondem, que se posicionam no jogo. Arthur declarou que se sente sozinho, tentou um aliança e não conseguiu. Por duas semanas seguidas é o alvo da líder. Natália é o alvo favorito da casa, foi para todos os paredões possíveis. Bárbara não é o alvo preferencial de quase ninguém, recebeu um voto em quatro paredões. No entanto, os três acabaram no paredão para correr o mesmo risco. Estar no paredão é muito arriscado. E aí, quem jogou mal? Quem merece sair? E quem continuar é porque está forte? Quem sai hoje é você, Bárbara”

Após a revelação do eliminado, Bárbara Heck se despediu dos colegas e agradeceu: "arrasem aqui, o céu está cuidando de vocês!".

Arthur Aguiar recebeu 4,95% dos votos e Natália Deodato, 9,03%.

Veja a repercussão na web

TOMA SUA RESPOSTA JADE TOMA ESSA — nando (@demetrinando) February 16, 2022

o cabelo do Arthur ficando tudo branco com tanto estresse que o homem tá passando #bbb22 — vittor #BBB22 (@vittor) February 16, 2022