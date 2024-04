Ela é o chuchu? João Guilherme surge agarradinho com Bruna Marquezine

Após rumores de relacionamento, filho do cantor Leonardo, João Guilherme, surge grudadinho com Bruna Marquezine; veja o momento

Nos últimos dias, o filho do cantor Leonardo, João Guilherme, deu o que falar ao dizer em uma entrevista que está apaixonado e que gostaria de comprar um mimo estiloso para seu "chuchuzinho". Após admitir que está se relacionando, o artista apareceu agarradinho com Bruna Marquezine.

O registro da atriz sentada no colo do irmão de Zé felipe e abraçada com ele foi publicado por amigos. O suposto casal apareceu curtindo com a galera e bem próximos um do outro. "Resenha boa...", escreveram sobre a reunião particular.

Vale lembrar que os rumores que João Guilherme e Bruna Marquezine estão juntos surgiram em julho do ano passado, quando o colunista Thiago Sodré afirmou que os dois estavam vivendo um romance. Recentemente, os dois foram vistos juntos em diversos eventos, como o festival Lollapalooza Brasil e uma festa em São Paulo.

Nos últimos dias, o ator deu o que falar ao admitir que está em um relacionamento."A última coisa que eu comprei não foi para mim. Eu tô apaixonado tem um tempo, eu só quero ver meu xuxu bem vestidinha. Então, eu comprei uma baby tee, Maison Margiela, linda! E poxa, eu vi ela provando ali, ela ficou realmente o xuxuzinho que ela é. Muito bom, adorei!",confessou o famoso no vídeo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Saiba o que rolou no último encontro entre João Guilherme e Bruna Marquezine

No último dia 5, Bruna Marquezine e João Guilherme se tornaram centro das atenções ao surgirem juntos em festa em São Paulo. Após os rumores de um suposto affair, a dupla compareceu ao evento de uma grife na capital paulista e foram vistos lado a lado na ocasião.

Durante uma apresentação no evento, Bruna e João foram flagrados juntinhos em um camarote, conversando com Sasha Meneghel e seu marido, João Lucas. Em um dado momento, a atriz se agachou ao lado do ator, mas prosseguiu a conversa sem interrupções. Apesar da proximidade, os famosos não deram indícios de um romance.

Clique aqui e confira as fotos!