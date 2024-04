Bruna Marquezine é vista curtindo festa ao lado de João Guilherme

Nova nora de Leonardo? Bruna Marquezine recebe especulações após ser vista novamente curtindo noitada ao lado de João Guilherme

Na noite da última quinta-feira, 5, Bruna Marquezine atraiu todos os olhares ao marcar presença na festa de uma grife em São Paulo. Mas além de chamar atenção por sua beleza, outro detalhe acabou roubando a cena. É que a famosa foi vista novamente ao lado do ator João Guilherme após rumores de um affair entre os dois.

Durante uma apresentação no evento, Bruna e João foram flagrados lado a lado em um camarote, conversando com Sasha Meneghel e seu marido, João Lucas. Em um dado momento, a atriz se agachou ao lado do ator, mas prosseguiu a conversa sem interrupções. Apesar da proximidade, os famosos não deram indícios de um romance.

Mesmo assim, os admiradores foram à loucura com os registros e levantaram uma torcida para um possível affair nas redes sociais. Muitos ainda apontaram que eles são apenas amigos e estavam em um evento a trabalho. Vale lembrar que os rumores de Bruna Marquezine seria a nova nora de Leonardo, pai de João Guilherme, circulam desde junho do ano passado.

Gente se a Bruna Marquezine está mesmo com o João. Imagina o rolê/festas de família na casa de Leonardo kkkk juro já criei uma fic kkk — Lai (@_lailacosta) April 5, 2024

No entanto, Bruna já se manifestou anteriormente sobre os rumores e deixou claro que está trabalhando demais para ficar com todo mundo que apontam que é affair dela: “Eu queria ter tempo de beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando e estão problematizando. Hoje é domingo e eu filmo até às 4 horas, sabe?”, declarou nas redes sociais.

Apesar de negar os boatos, Bruna e João mantém a proximidade e também foram vistos aproveitando um festival de música juntos recentemente. No final do mês passado, eles marcaram presença no Lollapalooza, em São Paulo, e se divertiram no mesmo grupo de amigos, também acompanhados de Sasha Meneghel e João Lucas.

Bruna Marquezine aposta em look com decote diferente:

Antes de trocar o look e eleger um vestido vermelho para curtir a apresentação, Bruna Marquezine adentrou o evento com outro modelo da marca fashion no evento que aconteceu na noite da quinta-feira, 4, em São Paulo. Na entrada da festa, ela caprichou no carão ao mostrar seu look poderoso, que chamou atenção por ter um decote diferente.