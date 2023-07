Bruna Marquezine reage ao ver comentário sobre suposto romance: 'Queria ter tempo'

Bruna Marquezine responde comentário de fã após rumores de que estaria vivendo affair com João Guilherme

A atriz Bruna Marquezine surpreendeu ao responder um comentário sobre a sua vida amorosa. Nos últimos dias, ela foi alvo de rumores de que estaria vivendo um affair com o ator João Guilherme. No entanto, a artista ironizou os boatos ao responder uma mensagem de fã que defendia a atriz.

Na mensagem, o fã defendeu que Bruna poderia ficar com quem ela quisesse. “Eu não sei por que estão criando caso com isso [affair], a boca é dela. Se ela quiser sair beijando 50 bocas, é problema dela”, escreveu no Twitter.

Ao ver isso, Marquezine fez questão de responder e deixou claro que está trabalhando demais para ficar com todo mundo que apontam que é affair dela. “Eu queria ter tempo de beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando e estão problematizando. Hoje é domingo e eu filmo até às 4 horas, sabe?”, declarou.

No último final de semana, Bruna Marquezine e João Guilherme foram vistos curtindo a mesma festa junina e reacenderam os rumores de affair. A atriz organizou uma celebração com os seus amigos e apareceu em vídeos interagindo com o ator, o que fez os fãs torcerem por um casal entre eles. Porém, os dois só foram vistos brincando juntos, mas sem qualquer indício de romance.

EU QUERIA É TÁ COM TEMPO DE BEIJAR ESSAS BOCAS TODAS QUE VOCÊS ACHAM QUE EU TÔ BEIJANDO E TÃO PROBLEMATIZANDO. É DOMINGO HOJE E EU FILMO ATÉ ÁS 04:00, SABE?! — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) July 2, 2023

Irmã de João Guilherme faz comentário sobre ele e Bruna Marquezine

Após terem sido vistos juntos em festa junina, os atores João Guilherme e Bruna Marquezine aumentaram os rumores de que estariam juntos. Os boatos de affair já rolam há um tempo nas redes sociais.

Neste sábado, 01, a irmã do ator de 21, também filha do cantor Leonardo, Jéssica Beatriz Costa, deixou um comentário na web confirmando o romance. Após a repercussão de João e Bruna curtindo festa junina com amigos famosos como Juliette, a influenciadora deixou a mensagem sobre o suposto envolvimento dos dois. "Aê irmão! Palavra tem poder hein! Amei esse casal", escreveu Jéssica.