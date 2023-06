Bruna Marquezine e João Guilherme já estão juntos há semanas, afirma jornalista

De acordo com colunista, affair entre Bruna Marquezine e João Guilherme estaria acontecendo há um tempo

Será que teremos mesmo o casal formado entre Bruna Marquezine e João Guilherme? Segundo o colunista Thiago Sodré em conversa com o Fofocalizando, o relacionamento dos possíveis pombinhos não é de agora e vem acontecendo há um tempo já.

Mesmo tendo sido vistos juntos somente na semana passada, o colunista afirmou que os dois estão vivendo esse romance desde que a ex-global se mudou para um triplex em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O filho mais novo do cantor sertanejo Leonardo já teria até mesmo visitado o novo apartamento de luxo da atriz.

“A Bruna, desde quando mudou da casa da Xuxa, se mudou pra uma bela cobertura e advinha quem já esteve lá conhecendo as dependências? Ele mesmo, João Guilherme. Já foi visto entrando no prédio onde ela é nova moradora, ele foi um dos primeiros ‘amigos’ a ir lá”, apontou Thiago.

#Exclusivo!!! Thiago Sodré conta detalhes do suposto affair de Bruna Marquezine e João Guiherme! 😱



E, segundo o colunista, o rapaz já foi até conhecer o novo triplex da atriz.#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/0GB84vhAOk — Fofocalizando (@pfofocalizando) June 19, 2023

Mágoa? Irmã de Neymar revela bastidores da relação com Marquezine: "Nunca fez"

Em um momento bem sincero, a influenciadora Rafaella Santos fez elogios para Bruna Marquezine, que durante muitos anos foi namorada de seu irmão Neymar Jr. Ela foi questionada sobre sua relação com a atriz e surpreendeu em suas palavras. "Não tenho nada conta, é uma menina do coração gigante. Acho ela espetacular, acho ela muito linda, tem uma família incrível", disse a influenciadora durante participação no 'Podcats' transmitido na noite desta quinta-feira, 15.

Em tom de desabafo, ela disse que as duas nunca tiveram qualquer problema nos bastidores. "O tempo que a gente passou juntos foi incrível. Não tenho mágoa, não tem raiva, nada. Ela nunca me fez nada", garantiu. Na entrevista, Rafaella Santos também elogiou a atual namorada do irmão, Bruna Biancardi. "Adoro, ela é minha cunhada, vai ter meu sobrinho ou sobrinha. Ela tem um coração muito bonito, entrou para a nossa família há pouco tempo e espero que fique muito. Tenho muita admiração por ela. Nossa relação ainda vai ser muito prolongada", afirmou.