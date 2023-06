Mágoa? Irmã de Neymar revela bastidores da relação com Marquezine: "Nunca fez"

Irmã de Neymar revela bastidores da época em que conviveu com a atriz; veja o que ela disse

Em um momento bem sincero, a influenciadora Rafaella Santos fez elogios para Bruna Marquezine, que durante muitos anos foi namorada de seu irmão Neymar Jr. Ela foi questionada sobre sua relação com a atriz e surpreendeu em suas palavras.

"Não tenho nada conta, é uma menina do coração gigante. Acho ela espetacular, acho ela muito linda, tem uma família incrível", disse a influenciadora durante participação no 'Podcats' transmitido na noite desta quinta-feira, 15.

Em tom de desabafo, ela disse que as duas nunca tiveram qualquer problema nos bastidores. "O tempo que a gente passou juntos foi incrível. Não tenho mágoa, não tem raiva, nada. Ela nunca me fez nada", garantiu.

Na entrevista, Rafaella Santos também elogiou a atual namorada do irmão, Bruna Biancardi. "Adoro, ela é minha cunhada, vai ter meu sobrinho ou sobrinha. Ela tem um coração muito bonito, entrou para a nossa família há pouco tempo e espero que fique muito. Tenho muita admiração por ela. Nossa relação ainda vai ser muito prolongada", afirmou.

Rafaella Santos faz revelações sobre fama e dinheiro

Na mesma entrevista, a influenciadora digital Rafaella Santos usou sua participação no podcast PodCats para desabafar. A irmã do jogador do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira Neymar Jr., abriu seu coração sobre sua relação com a fama, o dinheiro, reconhecimento e o rótulo de ‘irmã do Neymar’.

“A fama é algo que eu nunca busquei. Sou a Rafaella hoje, só que sou irmã do Neymar ainda, e sempre vou ser. Matérias e todo lugar que eu vou, é 'irmã do Neymar'. Isso no começo me incomodava porque eu não queria ser famosa, estar comendo e uma pessoa tirar foto minha, eu ir num lugar e saberem ou inventarem coisas que não tinham cabimento. Mas eu entendi que era o preço que eu estava pagando pelo meu irmão ser um dos melhores jogadores atualmente, isso foi um respingo, e hoje eu aceito muito bem”, revelou a influenciadora digital.