Rafaella Santos desabafa sobre fama, dinheiro e rótulo de ‘irmã do Neymar’

Durante podcast, influenciadora digital Rafaella Santos fala sobre sua relação com a fama e dinheiro

Nesta quinta-feira, 15, a influenciadora digital Rafaella Santos usou sua participação no podcast PodCats para desabafar. A irmã do jogador do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira Neymar Jr., abriu seu coração sobre sua relação com a fama, o dinheiro, reconhecimento e o rótulo de ‘irmã do Neymar’.

“A fama é algo que eu nunca busquei. Sou a Rafaella hoje, só que sou irmã do Neymar ainda, e sempre vou ser. Matérias e todo lugar que eu vou, é 'irmã do Neymar'. Isso no começo me incomodava porque eu não queria ser famosa, estar comendo e uma pessoa tirar foto minha, eu ir num lugar e saberem ou inventarem coisas que não tinham cabimento. Mas eu entendi que era o preço que eu estava pagando pelo meu irmão ser um dos melhores jogadores atualmente, isso foi um respingo, e hoje eu aceito muito bem”, revelou a influenciadora digital.

Rafa aproveitou também para falar sobre as críticas que recebe por conta de suas ostentações. “Sempre é 'é muito fácil ser irmã do Neymar, ter acesso e comprar tudo', e não é assim. Dinheiro não compra felicidade. Dinheiro não amigos. Até compra, mas não aqueles de verdade, mas aqueles que são convenientes a algumas situações. Dinheiro compra algumas coisas, mas não compra sua paz”, afirmou.

Além disso, Rafaella aproveitou para se derreter pelo irmão. “É um menino de quem tenho o maior orgulho. Ele se tornou um homem excepcional. É um dos meus melhores amigos. Quando estou na dúvida de alguma coisa, ele é a pessoa que me coloca no eixo e me dá umas palavras bem certas. Ser rotulada como irmã do Neymar, um dos melhores jogadores do mundo, é uma honra. Quero que continuem me chamando assim, não tem problema nenhum”, revelou.

Aniversário de Rafaella Santos

Em março deste ano, a musa Rafaella Santos comemorou seu aniversário com uma festa com os amigos em sua mansão e também falou sobre a nova idade. "Hoje inicia mais um novo ciclo e eu não poderia deixar de agradecer por mais um ano de vida, mais um capítulo sendo escrito. Gratidão por chegar até aqui e espero que minha história seja regada de amor, paz, luz, esperança e pessoas incríveis ao meu lado", disse ela.

E completou: "Deus me deu o dom da vida, minha gratidão por mais um ano de vida entrego a Ele que permitiu vivenciar mais uma etapa da minha história. O sol nasceu como presente de aniversário, eu contemplo o universo pela dádiva de completar mais um ano de vida com saúde, paz e amor. Já passei por tantas coisas nessa vida e sou grata por tê-las vivido. Ninguém sabe tudo que ocorreu até aqui, somente eu sei o quanto quero agradecer por hoje. Essa data deve ser registrada, aqui inicia um recomeço, uma nova etapa da minha vida onde irei realizar meus sonhos e praticar a gratidão todos os dias".