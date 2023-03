Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos usa minissaia com recorte estratégico em sua festa

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos comemora seu aniversário com festa animada e usa look mínimo feito de crochê

A influenciadora digital Rafaella Santos, que é irmã de Neymar Jr, agitou as redes sociais neste domingo, 12, ao mostrar o look que escolheu para celebrar o seu aniversário de 27 anos. A estrela apostou em um modelito mínimo e feito de crochê, que destacou suas curvas impecáveis.

A morena usou um conjunto de top decotado e minissaia com direito a recorte estratégico na lateral. Para completar o visual, ela apostou em luvas combinando e uma flor na orelha. Inclusive, ela fez um ensaio fotográfico com o look ousado.

Na legenda do post especial, ela comemorou a alegria de fazer mais um aniversário. "Hoje inicia mais um novo ciclo e eu não poderia deixar de agradecer por mais um ano de vida, mais um capítulo sendo escrito. Gratidão por chegar até aqui e espero que minha história seja regada de amor, paz, luz, esperança e pessoas incríveis ao meu lado", disse ela.

E completou: "Deus me deu o dom da vida, minha gratidão por mais um ano de vida entrego a Ele que permitiu vivenciar mais uma etapa da minha história. O sol nasceu como presente de aniversário, eu contemplo o universo pela dádiva de completar mais um ano de vida com saúde, paz e amor. Já passei por tantas coisas nessa vida e sou grata por tê-las vivido. Ninguém sabe tudo que ocorreu até aqui, somente eu sei o quanto quero agradecer por hoje. Essa data deve ser registrada, aqui inicia um recomeço, uma nova etapa da minha vida onde irei realizar meus sonhos e praticar a gratidão todos os dias".

Rafaella Santos curte dia na praia

A influenciadora digital Rafaella Santos, que é irmã do jogador de futebol Neymar Jr, foi flagrada em um dia em uma praia no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 10. A estrela apareceu com biquíni fio-dental ousado ao ser fotografada durante o seu passeio ao ar livre.

A beldade surgiu com um modelito rosa e preto e deixou à mostra suas curvas impecáveis, incluindo o decote profundo e o bumbum à mostra, além da barriga sarada e seu corpo tatuado.

