Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos deixa o bumbum poderoso de fora em dia na praia

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos atrai os olhares para seu bumbum ao usar biquíni fio-dental e dá 'ajeitadinha' discreta no look

A influenciadora digital Rafaella Santos, que é irmã do jogador de futebol Neymar Jr, foi flagrada em um dia em uma praia no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 10. A estrela apareceu com biquíni fio-dental ousado ao ser fotografada durante o seu passeio ao ar livre.

A beldade surgiu com um modelito rosa e preto e deixou à mostra suas curvas impecáveis, incluindo o decote profundo e o bumbum à mostra, além da barriga sarada e seu corpo tatuado.

Recentemente, Rafaella Santos finalmente revelou seu segredo de beleza para manter o visual sempre produzido. Em uma selfie postada em sua conta no Instagram, surgiu com um coque com trancinhas nas mechas."Estou na vibe de trancinhas no cabelo, faço para dormir também e acordar com o cabelo super ondulado, estilo praia, sabe? Depois vou ensinar para vocês o passo a passo, é super fácil e combina com qualquer ocasião, principalmente para dormir", legendou a publicação em que mostra o penteado.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Neymar Jr e Bruna Biancardi assumem namoro

Após alguns meses de especulações, Bruna Biancardi decidiu assumir em suas redes sociais que reatou o romance com Neymar Jr. Para celebrar o aniversário do jogador, a modelo fez um post especial em sua conta no Instagram.

"Parabééééns Lindo. Já te falei tudo hoje, to colocando essa fotinho aqui só pra deixar registrado. Que o seu novo ano seja incrível e abençoado! Que não te faltem motivos para comemorar, amigos ao seu lado, realizações, muuuitos gols e saúde. Que Deus continue blindando o nosso relacionamento. Te amooooo! Conta sempre comigo", disse ela.