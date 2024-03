Bruna Marquezine curte show na companhia de João Guilherme

Depois de rumores de affair, a atriz Bruna Marquezine e o ator João Guilherme se divertem juntos em festival de música

A atriz Bruna Marquezine e o ator João Guilherme aproveitaram um festival de música juntos. Na noite de domingo, 24, eles marcaram presença no Lollapalooza, em São Paulo, e foram vistos se divertindo no mesmo grupo de amigos.

Eles foram flagrados cantando e dançando ao som do cantor Omar Apollo junto com a modelo Sasha Meneghel e o cantor João Lucas. Os dois não apareceram lado a lado, mas os fãs logo começaram a shippar os dois.

Isso porque existem rumores há alguns meses de que eles poderiam viver um affair. Porém, os dois nunca confirmaram ou negaram qualquer envolvimento.

No festival, Bruna Marquezine caprichou na escolha do look. Ela apareceu com um vestido preto todo transparente e ostentou sua beleza impecável.

Cachê de Bruna Marquezine em Besouro Azul

'Besouro Azul', o mais recente lançamento da DC Studios, está conquistando não apenas fãs de quadrinhos, mas também a atenção da mídia, com novas revelações sobre os salários de seu elenco.

Bruna Marquezine, a estrela brasileira do filme, teria recebido uma compensação de US$ 170 mil por seu papel como Jenny Kord. Em contrapartida, o protagonista do filme, Xolo Maridueña, que interpreta Jaime Reyes, teria embolsado substanciais US$ 850 mil.

Os valores não são exclusivos do elenco principal. A atriz Adriana Barraza, que interpreta vovó Nana, teria recebido US$ 350 mil. Por sua vez, Elpidia Carrillo, que desempenha o papel da mãe, Rocio Reyes, teria recebido US$ 200 mil. A experiente atriz Susan Sarandon, que interpreta a vilã, teria recebido um pagamento surpreendentemente menor, totalizando apenas US$ 150 mil.