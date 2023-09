Descubra quanto Bruna Marquezine recebeu para estrelar ‘Besouro Azul’

Confira qual foi o cachê dos atores do filme da DC, incluindo o da brasileira Bruna Marquezine

'Besouro Azul', o mais recente lançamento da DC Studios, está conquistando não apenas fãs de quadrinhos, mas também a atenção da mídia, com novas revelações sobre os salários de seu elenco. O filme se tornou top 1 nas bilheterias norte-americanas, tirando Barbie da posição onde permaneceu por 4 semanas.

Bruna Marquezine, a estrela brasileira do filme, teria recebido uma compensação de US$ 170 mil por seu papel como Jenny Kord. Em contrapartida, o protagonista do filme, Xolo Maridueña, que interpreta Jaime Reyes, teria embolsado substanciais US$ 850 mil.

Os valores não são exclusivos do elenco principal. A atriz Adriana Barraza, que interpreta vovó Nana, teria recebido US$ 350 mil. Por sua vez, Elpidia Carrillo, que desempenha o papel da mãe, Rocio Reyes, teria recebido US$ 200 mil. A experiente atriz Susan Sarandon, que interpreta a vilã, teria recebido um pagamento surpreendentemente menor, totalizando apenas US$ 150 mil.

Vale lembrar que Bruna Marquezine acabou de estrear em Hollywood. De acordo com o The Hollywood Reporter, um ator que está começando a carreira e ganha um papel de destaque costuma ganhar entre US$ 150 a US$ 300 mil. Ou seja, entre cerca de R$ 720 mil e um pouco mais de R$ 1 milhão.

O salário da brasileira ainda pode crescer dependendo de quanto o filme arrecadou nas bilheterias. Portanto, como Bruna está bem no início da carreira e tem um papel de destaque no filme, seu salário em "Besouro Azul" com certeza já é mais de R$ 700 mil.

Recentemente, a atriz lamentou não poder divulgar a produção por conta da greve em Hollywood, que começou em julho: “É triste não poder divulgar o filme como ele merece e como a gente gostaria, mas é muito gratificante e emocionante ver o apoio das pessoas”, disse.

"A parte que mais dói é não ter tido a oportunidade de falar para o meu público e para o Brasil sobre a importância que esse filme tem para a gente. Poderíamos nos apropriar de um espaço que lutamos para conquistar na indústria há tantos anos", completou a atriz em papo com jornalistas durante um festival de música em São Paulo.

