Bruna Marquezine aposta em look com decote diferente para evento em SP

Com look preto nada básico, Bruna Marquezine atrai os olhares ao marcar presença em evento fashion na cidade de São Paulo

A atriz Bruna Marquezine atraiu todos os olhares ao chegar em uma festa de uma marca fashion na noite desta quinta-feira, 4, em São Paulo. Na entrada do evento, ela caprichou no carão ao mostrar seu look poderoso.

A beldade escolheu um vestido preto nada básico. O look justo ao corpo dela contava com um decote ousado, com direito a um recorte estratégico no centro e ombros de fora. Para completar o visual, ela colocou óculos escuros e uma gargantilha prateada.

Vale lembrar que Bruna Marquezine está em uma fase mais discreta de sua vida. Ela faz raras aparições nas redes sociais e em eventos, e está focada em sua carreira no universo do audiovisual, incluindo cinema e séries.

Look de Bruna Marquezine também roubou a cena no exterior

A atriz Bruna Marquezine esbanjou estiloso e elegância ao prestigiar a Semana de Moda de Milão, na Itália, neste final de semana. A brasileira marcou presença na primeira fila do desfile da grife Bottega Veneta e atraiu todos os olhares.

A musa usou um vestido chamativo, que era longo, com aplicações de diferentes tecidos e gola alta. O modelito destacou o corpo longilíneo da morena. Para completar o visual, ela surgiu com batom vermelho e o cabelo em penteado preso.

Vale lembrar que Bruna curtiu o carnaval deste ano em Salvador, na Bahia, ao acompanhar os trio elétricos com seus amigosSasha Meneghel e João Lucas, e também foi ao Rio de Janeiro para os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.