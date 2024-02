Magérrima, Bruna Marquezine aposta em look ousado para curtir o carnaval

Ao lado de Sasha Meneghel, Bruna Marquezine se joga na folia atrás do trio elétrico da cantora Anitta em Salvador e aposta em look ousado

A atriz Bruna Marquezine já começou a curtir o carnaval de 2024. Na noite de sexta-feira, 9, ela se jogou na folia ao lado de Sasha Meneghel e João Lucas. Os três foram flagrados enquanto se divertiam no trio elétrico da cantora Anitta pelas ruas de Salvador.

Muito feliz e animada, a artista foi flagrada pelos paparazzi enquanto dançava e se divertia ao som da cantora brasileira. Inclusive, ela demonstrou sua beleza e boa forma ao apostar em um look ousado.

Bruna surgiu com um conjunto de top cropped e saia dourada e vazada, que deixou à mostra sua barriga sarada e a cinturinha fina.

Atualmente, a atriz segue um estilo mais distante nas redes sociais. Ela posta muito pouco sobre a sua rotina pessoal e costuma mostrar mais os seus trabalhos. Recentemente, a artista estrelou o seu primeiro filme internacional, chamado Besouro Azul, da DC Comics.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Cachê de Bruna Marquezine em Besouro Azul

'Besouro Azul', o mais recente lançamento da DC Studios, está conquistando não apenas fãs de quadrinhos, mas também a atenção da mídia, com novas revelações sobre os salários de seu elenco.

Bruna Marquezine, a estrela brasileira do filme, teria recebido uma compensação de US$ 170 mil por seu papel como Jenny Kord. Em contrapartida, o protagonista do filme, Xolo Maridueña, que interpreta Jaime Reyes, teria embolsado substanciais US$ 850 mil.

Os valores não são exclusivos do elenco principal. A atriz Adriana Barraza, que interpreta vovó Nana, teria recebido US$ 350 mil. Por sua vez, Elpidia Carrillo, que desempenha o papel da mãe, Rocio Reyes, teria recebido US$ 200 mil. A experiente atriz Susan Sarandon, que interpreta a vilã, teria recebido um pagamento surpreendentemente menor, totalizando apenas US$ 150 mil.