Admitiu! Após rumores, João Guilherme confessa estar apaixonado: "Meu xuxu"

Romance no ar!

Em entrevista, João Guilherme confessa estar apaixonado após o surgimento de rumores de affair com Bruna Marquezine; confira!

O ator João Guilherme está apaixonadíssimo! Após o surgimento de rumores sobre um possível affair entre ele e a atriz Bruna Marquezine, o filho de Leonardo admitiu estar vivendo um relacionamento e estar muito apaixonado por seu 'xuxuzinho'.

Em entrevista ao site Steal The Look divulgada nesta terça-feira, 23, João foi questionado sobre qual foi a sua última compra. Sem fazer questão de esconder sua paixão, ele admitiu que comprou um presente para alguém especial.

"A última coisa que eu comprei não foi para mim. Eu tô apaixonado tem um tempo, eu só quero ver meu xuxu bem vestidinha. Então, eu comprei uma baby tee, Maison Margiela, linda! E poxa, eu vi ela provando ali, ela ficou realmente o xuxuzinho que ela é. Muito bom, adorei!", confessou o famoso no vídeo.

Agora que ele está em um relacionamento, João Guilherme disse que deixou de comprar itens apenas para ele. "Agora eu compro presentes para outras pessoas, não só para mim", disse o artista, que não relevou mais detalhes sobre quem está apaixonado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por STEAL THE LOOK (@stealthelook)

Vale lembrar que João Guilherme e Bruna Marquezine foram conectados como um casal em julho do ano passado, quando o colunista Thiago Sodré afirmou que os dois estavam vivendo um romance. Recentemente, os dois foram vistos juntos em diversos eventos, como o festival Lollapalooza Brasil e uma festa em São Paulo.

Saiba o que rolou no último encontro entre João Guilherme e Bruna Marquezine

No último dia 5, Bruna Marquezine e João Guilherme se tornaram centro das atenções ao surgirem juntos em festa em São Paulo. Após os rumores de um suposto affair, a dupla compareceu ao evento de uma grife na capital paulista e foram vistos lado a lado na ocasião.

Durante uma apresentação no evento, Bruna e João foram flagrados juntinhos em um camarote, conversando com Sasha Meneghel e seu marido, João Lucas. Em um dado momento, a atriz se agachou ao lado do ator, mas prosseguiu a conversa sem interrupções. Apesar da proximidade, os famosos não deram indícios de um romance.

Clique aqui e confira as fotos!