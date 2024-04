Veja celebridades que opinaram sobre desempenho de Davi após o BBB 24

Confira o que as celebridades que declararam torcida para Davi no BBB 24 acham sobre situação envolvendo o participante com Mani Reggo

Depois que Davi (21) se consagrou como o grande campeão do BBB 24, o participante acabou se envolvendo em uma polêmica sobre seu relacionamento com Mani Reggo (42) e parece que está longe de acabar. O baiano conquistou a torcida de muitas celebridades, veja o que os famosos opinaram sobre desempenho de Davi após o reality show e situação com Mani.

Nesta quarta-feira, 24, a autora de novelas Gloria Perez (75) usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem de apoio direcionada ao ex-BBB. Em seu perfil oficial no Instagram, ela publicou uma imagem do ex-BBB celebrando a vitória no reality show e desejou forças durante o atual momento conturbado de sua vida.

Glória Perez nunca escondeu que sempre torceu pelo motorista de aplicativo durante a exibição da competição: "Cruel e covarde demais o que estão fazendo com esse menino", iniciou a novelista"

"Força, Davi. Você vence mais essa prova de resistência: 'É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar'. E ele apontou você", completou a autora, mencionando um trecho da música 'Tá Escrito', do Grupo Revelação.

PODE ORIENTAR

Conterrâneo de Davi, o cantor Léo Santana (36) também declarou sua torcida pelo baiano. O artista estava em um show quando foi anunciada a votação da Final e se posicionou a favor do motorista de aplicativo.

Antes de se apresentar na Micareta de Feira de Santana, Léo concedeu uma entrevista e disse que o ex-motorista de aplicativo "entrou no mundo das celebridades e precisa de cautela".

Léo afirmou que se sente à vontade em orientar Davi por torcer por ele não "só no programa, mas na vida" e também por ter enfrentado situações semelhantes no início da carreira. O cantor ressaltou que "o aprendizado veio com a maturidade e o mesmo vai acontecer com Davi".

JOGO ACABOU

A atriz Carolina Dieckmann (45) também se mostrou fã de carteirinha de Davi. Quando o BBB 24 acabou, ela reforçou que não pretende comentar sobre a vida amorosa do motorista de aplicativo com Mani Reggo:"Bom dia e sem filtro para você que não tem nada a ver com a vida alheia. Eu disse vida, tá? Porque o jogo acabou!", disparou.

Em uma publicação nas redes sociais, Carolina deixou um recado para Mani: "Um beijo imenso em você". Depois disso, a atriz não comentou sobre a separação dos dois e nem pretende, sua torcida foi para o desempenho de Davi dentro do reality.