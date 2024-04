Alane faz pose de balé em aeroporto ao ver presença de paparazzo

Conhecida por levantar a perna no 'BBB 24', Alane faz pose ao desembarcar em aeroporto e notar presença de fotógrafa no local

A ex-BBB Alane Dias foi flagrada em mais uma aparição pública. Na manhã desta quinta-feira, 25, a bailarina foi fotografada desembarcando no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e não passou despercebida.

Apesar de estar usando um look preto básico e bem confortável, a amiga de Beatriz Reis chamou a atenção ao fazer poses para o paparazzo que a flagrou no local. Conhecida por levantar a perna bem alto, ela não deixou de se exibir.

Contudo, Alane não fez como fazia dentro da casa mais vigiada no Brasil e apenas deu uma levantadinha no pé, que estava com uma rasteirinha toda brilhante. A ex-participante do reality show ainda estava maquiada e de cabelo feito.

Apontada como uma das participantes mais promissoras do reality show, a paraense está seguindo os mesmos passos de Beatriz dentro da TV Globo e se tornando uma certa queridinha quando o assunto é publicidade.

Nesta quarta-feira, 24, ela foi escalada pela TV Globo para divulgar a emissora em Fortaleza, no Ceará. Na ocasião, ela esteve no Gexperiêncie, evento o qual a emissora organiza para promover programas de sua programação como o Big Brother Brasil e o The Masked Singer.

Davi e Alane passaram horas juntos em quarto de hotel, diz colunista

O BBB 24 já chegou ao fim, mas a edição ainda continua dando o que falar! Em meio de crise em seu relacionamento com Mani Reggo, o campeão Davi Brito teria passado noite trancado em quarto de hotel com a ex-sister Alane Dias.

Segundo o colunista Erlan Bastos, do site EM OFF, os ex-brothers passaram cerca de três horas sozinhos em um hotel no Rio de Janeiro. A dançarina somente deixou o local por volta das 5h30 da manhã, pouco antes do sol nascer. No entanto, não se sabe o que aconteceu durante esse tempo no quarto privado.