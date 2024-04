Davi e Alane passaram horas juntos em quarto de hotel, diz colunista

Davi e Alane passaram horas juntos em quarto de hotel após surgimento de crise no casamento do campeão do BBB 24 com Mani Reggo; saiba mais!

O BBB 24 já chegou ao fim, mas a edição ainda continua dando o que falar! Em meio de crise em seu relacionamento com Mani Reggo, o campeão Davi Brito teria passado noite trancado em quarto de hotel com a ex-sister Alane Dias.

Segundo o colunista Erlan Bastos, do site EM OFF, os ex-brothers passaram cerca de três horas sozinhos em um hotel no Rio de Janeiro. A dançarina somente deixou o local por volta das 5h30 da manhã, pouco antes do sol nascer. No entanto, não se sabe o que aconteceu durante esse tempo no quarto privado.

Vale lembrar que os rumores de crise no relacionamento entre Davi e Mani Reggo se iniciaram na última sexta-feira, 19, quando o jornalista Luiz Bacci afirmou que o casal já estava separado. O baiano, no entanto, negou os boatos e afirmou que o relacionamento continua firme.

Em meio a polêmicas, pai de Davi declara apoio ao filho

Em meio de rumores sobre crise no casamento entre Davi Brito e Mani Reggo, o pai do campeão do BBB 24, Demerval de Brito, declarou apoio ao filho e demonstrou orgulho de sua trajetória no reality em entrevista ao portal Junior Santos divulgada nesta segunda-feira, 22.

Durante a festa realizada em comemoração à vitória do brother, Demerval compartilhou como está se sentindo com o resultado da Final do programa. "Realizado em ver meu filho voltando com a vitória, campeão do BBB 2024", iniciou.

Na sequência, o baiano afirmou que o filho conseguiu representar sua cidade natal no realiy show. "Representou bem Cajazeiras, mostrou que é um guerreiro destemido, que é um homem valente, nunca desistiu da luta nesse BBB, no qual ele me disse 'meu pai, eu vou pro BBB e vou ganhar', e foi lá e cumpriu com a palavra dele", compartilhou.

"Me sinto muito alegre, a palavra é 'gratidão' a toda 'Cajacity', a todo Brasil, a toda Bahia, Nordeste, Angola, Estados Unidos, Portugal. A todos os artistas, às autoridades, ao governador, ao prefeito... eu só tenho que agradecer a todos vocês por essa grande festa", finalizou o pai de Davi.