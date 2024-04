Eles cresceram! Ricky Martin mostra cliques inéditos ao lado dos filhos gêmeos

O cantor Ricky Martin abriu o álbum de fotos de suas férias especiais no Japão ao lado dos filhos gêmeos, Matteo e Valentino

O cantor Ricky Martin está aproveitando suas férias em ótima companhia! Nesta quinta-feira, 25, ele usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques inéditos ao lado dos filhos gêmeos, Matteo e Valentino, de 15 anos, durante um passeio no Japão.

Em seu Instagram oficial, o porto-riquenho abriu o álbum de fotos dos momentos especiais da viagem e mostrou registros belíssimos durante a visita da família em monumentos históricos. "O sol sempre nasce com esses 2 caras", declarou Ricky na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos amigos e admiradores do cantor também se mostraram encantados com as fotos mostradas por Ricky Martin. "Que companheiros para a vida, Ricky! O sol SEMPRE brilha com você! Aproveite", escreveu uma seguidora. "Aproveitem bastante! São lindos os três!", disse outra.

A beleza da família, no entanto, não foi a única coisa a chamar atenção: o tamanho dos herdeiros do famoso também surpreendeu os internautas. "Divinos seus homenzinhos, como cresceram rápido!", falou uma. "Deus os abençoe! Como eles cresceram! Eles são lindos! Continue curtindo muito!", declarou mais uma.

Além dos gêmeos, Ricky Martin também é pai de Lucia, de quatro anos, e Renn, de três, frutos de seu antigo casamento com o artista plástico Jwan Yosef. Os dois anunciaram a separação em 2023.

Confira a publicação:

